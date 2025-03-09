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21:50, 9 марта 2025Мир

Джорджеску прокомментировал недопуск к президентским выборам

Джорджеску назвал недопуск к выборам прямым ударом по демократии во всем мире
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters

Румынский оппозиционный политик Кэлин Джорджеску отреагировал на недопуск к президентским выборам. Его комментарий опубликован в соцсети X.

Он назвал снятие своей кандидатуры «прямым ударом по сердцу демократии во всем мире». «В Европе теперь диктатура, в Румынии тирания!» — написал политик.

Ранее ЦИК Румынии отклонил регистрацию кандидатуры Джорджеску на выборах главы государства. После этого в Бухаресте начались массовые протесты. Сторонники политика собрались возле здания ЦИК и вступили в столкновения с полицией.

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