Джорджеску прокомментировал недопуск к президентским выборам

Джорджеску назвал недопуск к выборам прямым ударом по демократии во всем мире

Румынский оппозиционный политик Кэлин Джорджеску отреагировал на недопуск к президентским выборам. Его комментарий опубликован в соцсети X.

Он назвал снятие своей кандидатуры «прямым ударом по сердцу демократии во всем мире». «В Европе теперь диктатура, в Румынии тирания!» — написал политик.

Ранее ЦИК Румынии отклонил регистрацию кандидатуры Джорджеску на выборах главы государства. После этого в Бухаресте начались массовые протесты. Сторонники политика собрались возле здания ЦИК и вступили в столкновения с полицией.