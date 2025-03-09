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21:24, 9 марта 2025Мир

В Румынии начались протесты из-за недопуска Джорджеску к выборам

В Румынии начались протесты из-за недопуска Джорджеску к выборам президента
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Vlad Bereholschi / IMAGO / Global Look Press

В столице Румынии Бухаресте начались массовые протесты из-за недопуска оппозиционера Кэлина Джорджеску к выборам президента. Об этом сообщает «Страна.ua».

Протестующие собрались возле здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Румынии. Сторонники Джорджеску вступили в столкновения с полицией и смогли прорвать ее кордон.

Прежде ЦИК Румынии отклонил регистрацию кандидатуры Джорджеску на выборах главы государства. «Отказ в регистрации Джорджеску — это новое злоупотребление и продолжение переворота, совершенного 6 декабря», — высказался глава партии «Альянс за Союз Румын» Джордж Симион.

Ранее сообщалось, что действующие власти Румынии хотят не допустить Джорджеску к участию в президентских выборах. Они запланированы на май этого года.

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