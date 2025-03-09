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22:33, 9 марта 2025Мир

ЦИК Румынии обвинили в продолжении госпереворота

Симион: Недопуск Джорджеску к выборам является продолжением госпереворота
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Inquam Photos / George Calin / Reuters

Отклонение Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Румынии кандидатуры Кэлина Джеорджеску на выборах президента страны является продолжением государственного переворота, заявил лидер оппозиционной партии «Альянс за союз румын» Джордж Симион. Он высказался об этом на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Отклонение кандидатуры Кэлина Джеорджеску является новым злоупотреблением и продолжением государственного переворота, совершенного 6 декабря. Долой [премьер-министра Румынии Марцела] Чолаку, долой диктаторов!» — написал он.

Сам Джорджеску назвал снятие своей кандидатуры «прямым ударом по сердцу демократии во всем мире». «В Европе теперь диктатура, в Румынии — тирания!» — высказался он.

Ранее в столице Румынии Бухаресте начались массовые протесты из-за недопуска Кэлина Джорджеску к выборам президента. Протестующие собрались возле здания ЦИК. Сторонники Джорджеску вступили в столкновения с полицией и смогли прорвать ее кордон.

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