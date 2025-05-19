Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:33, 19 мая 2025Мир

В Румынии подвели итоги президентских выборов

Мэр Бухареста Никушор Дан победил во втором туре президентских выборов
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Мэр Бухареста Никушор Дан победил во втором туре президентских выборов в Румынии по итогам обработки 100 процентов голосов. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) страны на своем сайте.

Отмечается, что Дан набрал 53,6 процента голосов. Его конкурента, представителя партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джеордже Симиона, поддержали 46,4 процента избирателей. Он уже признал поражение и уже поздравил соперника с победой.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск на своей странице в социальной сети X поздравил мэра Бухареста Никушора Дана с победой во втором туре президентских выборов в Румынии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    У Джо Байдена обнаружили рак простаты. Политик борется с агрессивной формой заболевания

    В России зафиксировали рост вовлечения детей в создание интимного контента

    В Румынии подвели итоги президентских выборов

    Мать троих детей 40 раз занялась сексом с педофилом в тюрьме

    Белорусский «Бук» с новой ракетой покажут в Минске

    Российский боец рассказал о неготовности ВСУ к ближним боям

    Латышского наемника ликвидировали в зоне СВО

    В крови водителя разбившегося в Калмыкии микроавтобуса нашли следы наркотиков

    Премьер Польши поздравил мэра Бухареста с победой на выборах президента Румынии

    Россиянам назвали ближайший срок повышения пенсии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости