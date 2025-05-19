В Румынии подвели итоги президентских выборов

Мэр Бухареста Никушор Дан победил во втором туре президентских выборов

Мэр Бухареста Никушор Дан победил во втором туре президентских выборов в Румынии по итогам обработки 100 процентов голосов. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) страны на своем сайте.

Отмечается, что Дан набрал 53,6 процента голосов. Его конкурента, представителя партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джеордже Симиона, поддержали 46,4 процента избирателей. Он уже признал поражение и уже поздравил соперника с победой.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск на своей странице в социальной сети X поздравил мэра Бухареста Никушора Дана с победой во втором туре президентских выборов в Румынии.