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23:27, 18 мая 2025Интернет и СМИ

Дуров обвинил Францию в попытке повлиять на выборы в Румынии

Дуров обвинил французскую разведку в попытке повлиять на выборы в Румынии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Павел Дуров

Павел Дуров. Фото: Albert Gea / Reuters

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил французскую разведку в попытке повлиять на выборы в Румынии. Об этом он написал в социальной сети X.

По его словам, весной в «Зале сражений» отеля Hôtel de Crillon глава французской разведки Николя Лернер потребовал заблокировать консервативные голоса в Румынии перед выборами. Однако Дуров отказался. «Мы не блокировали протестующих в России, Беларуси или Иране — и не начнем делать это в Европе», — написал он.

Ранее Дуров обвинил правительство одной из западноевропейских стран в давлении и требовании блокировать оппозиционные аккаунты накануне президентских выборов в Румынии. Однако он не назвал, из какой именно страны к нему обращались с требованием, но сопроводил пост эмодзи в виде багета.

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