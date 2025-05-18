Дуров обвинил Францию в попытке повлиять на выборы в Румынии

Дуров обвинил французскую разведку в попытке повлиять на выборы в Румынии

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил французскую разведку в попытке повлиять на выборы в Румынии. Об этом он написал в социальной сети X.

По его словам, весной в «Зале сражений» отеля Hôtel de Crillon глава французской разведки Николя Лернер потребовал заблокировать консервативные голоса в Румынии перед выборами. Однако Дуров отказался. «Мы не блокировали протестующих в России, Беларуси или Иране — и не начнем делать это в Европе», — написал он.

Ранее Дуров обвинил правительство одной из западноевропейских стран в давлении и требовании блокировать оппозиционные аккаунты накануне президентских выборов в Румынии. Однако он не назвал, из какой именно страны к нему обращались с требованием, но сопроводил пост эмодзи в виде багета.