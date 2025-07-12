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13:44, 12 июля 2025Мир

Путин передал привет Ким Чен Ыну

Лавров передал привет Ким Чен Ыну от Путина
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Михаил Метцель/ РИА Новости

Президент России Владимир Путин через министра иностранных дел Сергея Лаврова передал привет лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Об этом сообщает ТАСС.

«Президент передает вам самые горячие приветы, подтверждая приверженность всем договоренностям, которые были достигнуты. Очень рассчитывает на продолжение прямых контактов в самое ближайшее время», — сказал Лавров.

При встрече Лавров пошутил, что ни он, ни Ким Чен Ын так и не бросили курить. «Прошел год с нашей последней встречи», — констатировал северокорейский лидер во время рукопожатия с собеседником. «Да. А вы все еще курите. И я курю», — подтвердил Лавров.

Ранее Лавров подтвердил, что КНДР поддерживает все цели специальной военной операции. Он добавил, что северокорейская сторона сама выступила с инициативой оказать военную помощь в освобождении Курской области.

Также сообщалось, что в ходе переговоров стороны договорились возобновить морское сообщение. Глава российского МИД напомнил, что авиасообщение между Москвой, Хабаровском и Пхеньяном уже восстановлено.

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