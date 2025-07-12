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13:41, 12 июля 2025Бывший СССР

Стало известно о бросивших бригаду наемников солдатах ВСУ

Mash: ВСУ бросили бригаду из 30 колумбийских наемников в Сумской области
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили бригаду из 30 колумбийских наемников. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

«ВСУ кинули бригаду из 30 колумбийских наемников оборонять позиции ВСУ в районе Юнаковки в Сумской области», — говорится в публикации. Там отмечается, что украинские солдаты отступили с позиции, не предупредив об этом наемников.

Mash ссылается на российских бойцов, которые зафиксировали юго-западнее Юнаковки скопление колумбийцев из 47-й бригады ВСУ.

Ранее военный эксперт Ян Гагин в эфире радио «Комсомольская правда» заметил, что многие наемники из Латинской Америки, которые служат в рядах ВСУ, имеют уголовное прошлое.

Также в июле военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что командование ВСУ для участия в боях у Харькова направило подготовленных наемников как минимум из шести стран-членов НАТО.

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