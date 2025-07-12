Лукашенко дал совет Молдавии

Президент Белоруссии Лукашенко: Молдавии не следует рваться в ЕС

Молдавии не следует рваться в Европейский союз. Такой совет на встрече с экс-президентом страны Игорем Додоном дал глава Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщает агентство «Белта».

Лукашенко заявил Додону, что «никто вас нигде не ждет». Глава Белоруссии напомнил, что в прошлом году ЕС заблокировал Украине поставки зерна. «Вы что, думаете, молдаван там ждут и особое будет отношение? Точно так будет с вашей аграрной продукцией, вином и так далее и тому подобное», — заметил президент Белоруссии.

Лукашенко сказал Додону, что молдаванам следует ценить свою земли. «Очень красивый, очень добрый, очень порядочный народ», — заявил глава государства.

Ранее Лукашенко во время посещения под Могилевом племенного завода по выращиванию коз возмутился тем, что козье молоко на предприятии имеет запах.

Тогда же президент Белоруссии потребовал к 1 сентября избавиться от валяющихся бревен на территории страны.