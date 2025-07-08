Лукашенко начал борьбу с бревнами

Лукашенко потребовал к 1 сентября избавиться от валяющихся бревен

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал к 1 сентября избавиться от валяющихся бревен на территории страны. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Чтобы к 1 сентября по стране не было ни одного бревна, валяющегося на опушке леса», — потребовал глава государства.

В частности, Лукашенко возмутился тем фактом, что бесхозные бревна могут сгнить к осени и потеряют экономическую ценность. Он указал, что особенно плохо обстоит ситуация в Могилевской области, призвав бороться с этим явлением.

Президенту Белоруссии подарили две козы в ходе посещения племенного завода по выращиванию этих животных. Кроме того, сообщается, что после глава государства и его пул журналистов попробовали продукцию местного предприятия, включая дегустацию козьего сыра.