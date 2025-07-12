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14:05, 12 июля 2025Россия

В Крыму заявили о превращении Украины в безжизненную пустыню

Константинов: Украина превращается в безжизненную пустыню
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Владимир Зеленский реализовал свой план, превратив Украину в безжизненную пустыню. Такое заявление сделал глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости.

«Зеленский уже реализовал свой план, превратив процветающую советскую республику, которой совершенно непонятно, за что достался большой объем советской инфраструктуры, в безжизненную пустыню, усыпанную кладбищами», — заявил Константинов.

По его словам, нынешняя Украина не интересует никого в качестве страны для развития и инвестиции денег, а после Зеленского ни один план не поможет восстановить республику.

Ранее финский военный эксперт Эмиль Кастехельмен заявил, что решение США поставлять в основном оборонительное оружие на Украину может уже к зиме вызвать нехватку боеприпасов у ВСУ.

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