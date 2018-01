Провал главной песни 2017 года на «Грэмми» вызвал скандал

Музыкальных критиков и зрителей церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми» возмутило, что испаноязычная композиция Despacito, неоднократно признаваемая главной песней 2017 года, не получила ни одной статуэтки. О «несправедливом» решении написали, в частности, издания Forbes и Vulture, а также многочисленные поклонники песни в Twitter.

В 2017-м трек пуэрториканских музыкантов Луиса Фонси и Дэдди Янки в течение 16 недель лидировал в чарте Billboard Hot 100 и оказался самой популярной песней на всех стриминговых сервисах. Клип на песню собрал 4,7 миллиарда просмотров и стал самым просматриваемым в истории видеохостинга YouTube. Популярности хита способствовал Джастин Бибер, записавший для него еще один куплет.

Песня Despacito была номинирована на «Грэмми» в трех категориях: «Лучшее выступление поп-дуэта или группы», «Лучшая песня» и «Запись года». Первая награда досталась коллективу Portugal. The Man за трек Feel It Still. Остальные забрал певец Бруно Марс.

Поклонники Despacito выразили недовольство в Twitter. Организаторов «Грэмми» обвинили в продажности и даже в расизме. Некоторые, впрочем, вспомнили о том, как в 2017-м эта композиция всех достала.

«Вы все жалуетесь, что Despacito не получила "Грэмми", а раньше жаловались, что она играет каждые пять минут», — написала @versacheye.

60-я церемония вручения «Грэмми» прошла в ночь на понедельник в Нью-Йорке. Награда присуждается Американской академией звукозаписи.

На предыдущей церемонии вручения премии произошел скандал из-за того, что награда за лучший альбом досталась британской певице Адель. Многие зрители посчитали, что статуэтка должна была уйти Бейонсе. Бывший лидер группы Village People Виктор Уиллис обвинил организаторов в том, что они якобы создали специальный комитет, препятствующий присуждению наград темнокожим исполнителям.

