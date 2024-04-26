Мать-одиночка годами обманывала власти США, работала со звездами и угодила в тюрьму. На чем она попалась?

Модельера Нэнси Гонсалес обвинили в незаконной перевозке изделий в США

Американский дизайнер Нэнси Гонсалес, чьи роскошные сумки годами носили главные знаменитости Голливуда, угодила в скандал. Мать-одиночку обвинили в незаконной перевозке из Колумбии в США изделий из кожи вымирающих животных, а также в заговоре с целью вербовки сотрудников. По мнению властей, таким образом ей удалось заработать миллионы долларов. Как Гонсалес смогла провернуть широкомасштабную авантюру и на чем она попалась — разбиралась «Лента.ру».

Гонсалес шила роскошные сумки из кожи вымирающих животных

71-летняя модельер занималась контрабандой в период между февралем 2016-го и апрелем 2019 года. По словам прокуроров, у Гонсалес отсутствовали документы, необходимые для импорта сумок из кожи крокодилового каймана и питона — видов, которые находятся под угрозой исчезновения. В суде действия Гонсалес сравнили с действиями наркоторговцев. «Все это обусловлено деньгами. Если вы хотите сдержать такое поведение, вам нужен кокаиновый вор в законе, а не человек на местах», — заявил помощник прокурора США Томас Уоттс-Фицджеральд.

Нэнси Гонсалес в бутике элитного универмага Bergdorf Goodman в Нью-Йорке Фото: Talaya Centeno / WWD / Penske Media via Getty Images

В первый раз Гонсалес арестовали в 2022 году в Кали, Колумбия, а через год вместе с деловым партнером Диего Маурисио Родригесом экстрадировали в США за организацию широкомасштабного заговора. По мнению следствия, она привлекала к незаконной деятельности своих друзей и родственников.

Согласно показаниям бывших коллег, перед важными событиями в индустрии, такими как Недели моды, Гонсалес нанимала до 40 сотрудников с целью перевозки сумок своего авторства в США на частных рейсах под видом подарков для их родственников. Позже аксессуары перенаправляли на продажу в элитные бутики Нью-Йорка, где они выставлялись как минимум по 10 тысяч долларов (около 930 тысяч рублей) за каждую.

По оценкам прокуроров, Гонсалес провезла контрабандой товары общей стоимостью около двух миллионов долларов (186 миллионов рублей). Однако ее адвокаты оспорили их утверждение, отметив, что цена каждого изделия составляла около 140 долларов (примерно 13 тысяч рублей)

Дизайнер признала свою вину и выразила одно желание

В итоге Гонсалес приговорили к 18 месяцам лишения свободы после того, как она признала вину в федеральном суде Майами. Сквозь слезы она выразила сожаление и попросила суд предоставить ей возможность перед заключением обнять свою 103-летнюю мать.

От всего сердца прошу прощения у Соединенных Штатов Америки. Я не собиралась обидеть страну, которой очень благодарна. Я принимала неверные решения под давлением Нэнси Гонсалес дизайнер

Перед оглашением окончательного решения прокуроры добивались более строгого приговора — от 30 до 37 месяцев. Однако судья Роберт Скола пояснил, что учел 14 месяцев, которые Гонсалес провела в ожидании экстрадиции в более суровых условиях — в колумбийской тюрьме.

Адвокаты дизайнера, в свою очередь, заявили, что она уже поплатилась за свои ошибки. Основанная ею компания Gzuniga Ltd, в которой когда-то работало 300 сотрудников (большинство из них были женщины), объявила о банкротстве и прекратила свою деятельность после ареста Гонсалес.

Кроме того, защищающая Гонсалес сторона отметила, что только один процент товаров, которые она ввозила в США из Колумбии, не имел надлежащего разрешения. Эти сумки являлись образцами для Недели моды в Нью-Йорке и других модных мероприятий, но не предназначались для продажи в бутиках.

Сумки Гонсалес носили Бритни Спирс и Виктория Бекхэм

Адвокаты обвиняемой всеми силами добивались смягчения приговора.

В ходе разбирательств они назвали жизненный пусть своей клиентки чрезвычайно трудным. Мать-одиночка, которая осталась после развода с двумя детьми, она сама изготавливала ремни и сумки на домашней швейной машинке для друзей в родной Колумбии.

В конечном счете бизнес Гонсалес сравнялся по значимости и узнаваемости с другими фэшн-гигантами сегмента люкс, такими как Dior, Prada и Gucci.

Несмотря ни на что эта маленькая, но могучая женщина смогла создать самую первую компанию по производству роскошных и высококлассных модных аксессуаров в стране третьего мира. Она была полна решимости показать своим детям и миру, что женщины из числа меньшинств, как она сама, могут успешно осуществить свои мечты и стать финансово независимыми адвокаты Нэнси Гонсалес

Модельер открыла собственный шоурум с одноименным названием Nancy Gonzalez в Нью-Йорке и сотрудничала с певицей Бритни Спирс, актрисой Сальмой Хайек и супругой английского футболиста Дэвида Бекхэма Викторией. Среди ее клиентов в разные годы были актрисы из популярного телесериала «Секс в большом городе», а в 2008 году работы Гонсалес можно было увидеть в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.

Героиня актрисы Кристин Дэвис Шарлотта Йорк с сумкой Nancy Gonzalez в телесериале «Секс в большом городе» Фото: Bobby Bank / WireImage / Getty Images

В попытке спасти свою подзащитную адвокаты показали судье видео 2019 года с участием ее бизнес-партнеров. В нем владельцы бутиков, расположенных в элитном универмаге Bergdorf Goodman, отмечают креативность, продуктивность и человечность дизайнера. Однако ролик не произвел положительного впечатления на прокуроров.

«Они, должно быть, сожалеют, что допустили это. Если бы они услышали, что адвокаты представили это видео в суде в качестве доказательства невиновности Гонсалес, они бы съежились», — заявил помощник прокурора Уоттс-Фицджеральд.

В настоящий момент Гонсалес находится под стражей в доме своей дочери в Майами. 6 июня она должна прибыть в тюрьму, чтобы начать отбывать наказание.