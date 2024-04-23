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13:48, 23 апреля 2024Ценности

Известный дизайнер угодила в тюрьму за контрабанду сумок из кожи крокодилов

AP: модельера Нэнси Гонсалес обвинили в контрабанде сумок из кожи крокодилов

Фото: Neilson Barnard / WireImage for Vanidades / Getty Images

Известный американский дизайнер Нэнси Гонсалес угодила в тюрьму за контрабанду сумок. Об этом пишет Associated Press (AP).

Прокуроры обвинили модельера в незаконных перевозках изделий из Колумбии в США, которые она совершала между февралем 2016-го и апрелем 2019 года. По их словам, у 71-летней Гонсалес отсутствовали необходимые документы на импорт сумок из кожи крокодилового каймана и питона — видов, которые находятся под угрозой исчезновения.

Также она привлекала к своей деятельности друзей, родственников и знакомых. Согласно показаниям ее бывших коллег, перед важными модными событиями Гонсалес нанимала до 40 сотрудников с целью перевозки сумок на частных рейсах под видом подарков для их родственников. Позже аксессуары выставлялись в элитных бутиках Нью-Йорка. Отмечается, что сумки под брендом Nancy Gonzalez носили певица Бритни Спирс, актриса Сальма Хайек, а также актеры из популярного телесериала «Секс в большом городе».

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По оценкам прокуроров, она провезла контрабандой товары, стоимость которых составила около двух миллионов долларов. Однако адвокаты дизайнера оспорили их утверждение, отметив, что цена каждого изделия составляла около 140 долларов.

Женщину приговорили к 18 месяцам лишения свободы после того, как она признала себя виновной в федеральном суде Майами. «От всего сердца извиняюсь перед Соединенными Штатами Америки. Я никогда не собиралась обидеть страну, которой очень благодарна», — заявила Гонсалес и попросила перед заключением обнять свою 103-летнюю мать.

Уточняется, что прокуроры добивались более строгого приговора — от 30 до 37 месяцев. Однако судья Роберт Скола пояснил, что учел 14 месяцев, которые она провела в более суровых условиях в колумбийской тюрьме в ожидании экстрадиции. Гонсалес, которая была освобождена под залог и в настоящий момент находится под стражей в доме своей дочери в Майами, должна сдаться 6 июня, чтобы начать отбывать наказание в тюрьме.

В феврале сообщалось, что британская предпринимательница и дизайнер Тамара Меллон лишилась сотен пар обуви собственного бренда Jimmy Choo на десятки миллионов рублей.

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      Мария Винар
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