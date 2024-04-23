Известный дизайнер угодила в тюрьму за контрабанду сумок из кожи крокодилов

AP: модельера Нэнси Гонсалес обвинили в контрабанде сумок из кожи крокодилов

Известный американский дизайнер Нэнси Гонсалес угодила в тюрьму за контрабанду сумок. Об этом пишет Associated Press (AP).

Прокуроры обвинили модельера в незаконных перевозках изделий из Колумбии в США, которые она совершала между февралем 2016-го и апрелем 2019 года. По их словам, у 71-летней Гонсалес отсутствовали необходимые документы на импорт сумок из кожи крокодилового каймана и питона — видов, которые находятся под угрозой исчезновения.

Также она привлекала к своей деятельности друзей, родственников и знакомых. Согласно показаниям ее бывших коллег, перед важными модными событиями Гонсалес нанимала до 40 сотрудников с целью перевозки сумок на частных рейсах под видом подарков для их родственников. Позже аксессуары выставлялись в элитных бутиках Нью-Йорка. Отмечается, что сумки под брендом Nancy Gonzalez носили певица Бритни Спирс, актриса Сальма Хайек, а также актеры из популярного телесериала «Секс в большом городе».

По оценкам прокуроров, она провезла контрабандой товары, стоимость которых составила около двух миллионов долларов. Однако адвокаты дизайнера оспорили их утверждение, отметив, что цена каждого изделия составляла около 140 долларов.

Женщину приговорили к 18 месяцам лишения свободы после того, как она признала себя виновной в федеральном суде Майами. «От всего сердца извиняюсь перед Соединенными Штатами Америки. Я никогда не собиралась обидеть страну, которой очень благодарна», — заявила Гонсалес и попросила перед заключением обнять свою 103-летнюю мать.

Уточняется, что прокуроры добивались более строгого приговора — от 30 до 37 месяцев. Однако судья Роберт Скола пояснил, что учел 14 месяцев, которые она провела в более суровых условиях в колумбийской тюрьме в ожидании экстрадиции. Гонсалес, которая была освобождена под залог и в настоящий момент находится под стражей в доме своей дочери в Майами, должна сдаться 6 июня, чтобы начать отбывать наказание в тюрьме.

В феврале сообщалось, что британская предпринимательница и дизайнер Тамара Меллон лишилась сотен пар обуви собственного бренда Jimmy Choo на десятки миллионов рублей.