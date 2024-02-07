Известного дизайнера обокрали на десятки миллионов рублей

У дизайнера Тамары Меллон украли коллекцию обуви Jimmy Choo на миллион долларов

Британская предпринимательница и дизайнер Тамара Меллон лишилась сотен пар обуви собственного бренда Jimmy Choo на десятки миллионов рублей. Об этом сообщает Page Six.

Выяснилось, что у бизнесвумен украли архивную коллекцию именитых туфель на каблуках со склада в Лос-Анджелесе. Общая стоимость ущерба известного модельера составила миллион долларов (90 миллионов рублей). Среди украденных вещей были туфли со съемок сериала «Секс в большом городе», а также пары, в которых звезды появлялись на различных премиях.

Полиция Лос-Анджелеса предположительна задержала преступников, которые пытались реализовать коллекцию в интернете. Однако на данный момент их вина все еще не доказана. При этом сама Меллон сообщила, что ей вернули 85 процентов коллекции, которую она собирала в течение 16 лет. «Если я захочу ее продать, то заработаю гораздо дольше», — заявила она.

В ноябре 2023 года трое мужчин ограбили ЦУМ на 130 тысяч рублей. Тогда грабители посетили один из бутиков, где попытались вынести два головных убора люксового бренда Brunello Cucinelli.