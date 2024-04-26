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21:36, 26 апреля 2024Из жизни

Семья из шести человек сгорела на свадьбе

News9Live: в Индии семья из шести человек погибла во время пожара на свадьбе

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

В Индии семья сгорела во время пожара, случившегося на свадьбе. Об этом сообщает News9Live.

Трагедия произошла в деревне недалеко от города Дарбханга, штат Бихар, в четверг, 25 апреля. Вечером друзья и родственники собрались на церемонию бракосочетания некоего Чхагана Пасвана. Когда торжественная процессия прибыла к месту свадьбы, залп фейерверка поджег тент, в котором находились гости.

Вскоре от огня взорвался газовый баллон, что усилило пожар. В довершение всего пламя быстро подобралось к хранилищу дизельного топлива, которое находилось рядом с одним из домов. Несмотря на усилия пожарных, шестерых человек спасти не удалось. Все они были членами одной семьи.

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      Никита Савин
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