Семья из шести человек сгорела на свадьбе

News9Live: в Индии семья из шести человек погибла во время пожара на свадьбе

В Индии семья сгорела во время пожара, случившегося на свадьбе. Об этом сообщает News9Live.

Трагедия произошла в деревне недалеко от города Дарбханга, штат Бихар, в четверг, 25 апреля. Вечером друзья и родственники собрались на церемонию бракосочетания некоего Чхагана Пасвана. Когда торжественная процессия прибыла к месту свадьбы, залп фейерверка поджег тент, в котором находились гости.

Вскоре от огня взорвался газовый баллон, что усилило пожар. В довершение всего пламя быстро подобралось к хранилищу дизельного топлива, которое находилось рядом с одним из домов. Несмотря на усилия пожарных, шестерых человек спасти не удалось. Все они были членами одной семьи.

Власти создали специальную комиссию для расследования происшествия.

Ранее сообщалось, что в Бразилии невеста во время свадебной вечеринки упала в бассейн и захлебнулась на глазах у родственников. Женщина потеряла равновесие во время танца.

