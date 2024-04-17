Танцующая невеста упала в бассейн на свадьбе и захлебнулась

В Бразилии у невесты остановилось сердце во время свадебной вечеринки

В Бразилии невеста упала в бассейн во время свадебной вечеринки и захлебнулась на глазах у шокированных родственников. Об этом пишет Metro.

38-летняя Елизанджела Газано отмечала свадьбу в загородном доме в Лимерии в воскресенье, 14 апреля. После официальной церемонии она танцевала у самой кромки воды, потеряла равновесие и упала в воду. Невесту вытащили, однако слишком поздно: вода попала в легкие, и у нее остановилось сердце. На место немедленно приехала скорая, Газано отвезли в больницу, но помочь ей врачи уже не смогли.

Последней публикацией Газано в социальных сетях стал снимок, где она в белом платье подписывает с женихом свидетельство о заключении брака. У невесты осталось пятеро детей.

«Я встретила тебя всего несколько дней назад на рынке, и ты была так счастлива, что скоро выйдешь замуж. Судьба — это мечта, которая исполнилась, но никто не знал, что тот же день будет днем прощания с тобой», — написала в соцсетях подруга невесты Флавия Сильва.

Ранее сообщалось, что 34-летняя жительница Великобритании сыграла свадьбу в больнице из-за неизлечимого заболевания. Организацию церемонии бракосочетания взяли на себя медсестры больницы, где лежала невеста.