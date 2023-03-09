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10:02, 9 марта 2023Из жизни

Неизлечимо больная женщина сыграла свадьбу в больнице

Birmingham Live: в Великобритании больная раком желудка женщина сыграла свадьбу в больнице

Фото: Beatriz Perez Moya / Unsplash

34-летняя жительница английского города Бирмингем, Великобритания, Лейси О'Дрисколл сыграла свадьбу в больнице из-за неизлечимого заболевания. Об этом сообщает Birmingham Live.

В начале 2023 года женщина узнала, что больна раком желудка, и врачи уже не смогут ей помочь. Спустя месяц, в день святого Валентина, Кайл Пейдж, ее партнер и отец ее троих детей, сделал ей предложение. Она ответила согласием.

Организацию церемонии бракосочетания взяли на себя медсестры больницы, где лежала Лейси. Всего за три дня им удалось подобрать красивое платье для невесты и костюм для жениха, найти выездного регистратора, заказать торты и воздушные шары и даже самостоятельно сделать конфетти. Брак Лейси и Кайла благословлял больничный капеллан.

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Церемония прошла в окружении родных и близких молодоженов, а также персонала больницы. «Медсестры проделали потрясающую работу. Я невероятно благодарна им за прекрасный день, который они смогли организовать за такой короткий промежуток времени. Спасибо вам», — говорит Лейси.

Ранее сообщалось, что в Великобритании мужчина устроил свадьбу в стиле Диснейленда для умирающей от рака возлюбленной. Женщине требовалось постоянное наблюдение врачей, поэтому свадьбу пришлось организовать прямо в больнице.

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Алиса Удовик
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