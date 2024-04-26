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21:35, 26 апреля 2024Мир

Байден признался в суицидальных мыслях

Байден признался, что после гибели жены и дочери в 1972 году думал о суициде
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Джо Байден в интервью журналисту Говарду Стерну для радио Sirius XM признался в появлении суицидальных мыслей после гибели его первой жены и дочери в автокатастрофе в 1972 году. Об этом пишет РИА Новости.

«Я действительно подумал о том, что не обязательно быть сумасшедшим, чтобы покончить с собой. На мгновение я подумал [об этом], но у меня было двое детей», — сказал американский лидер.

Первая жена главы Белого дома, Нейлия, и его дочь Наоми погибли в автокатастрофе в декабре 1972 года. Двое сыновей Байдена, Хантер и Бо, при ДТП получили травмы.

24 апреля агентство Associated Press сообщило, что Байден столкнулся с проблемой снижения поддержки молодых избирателей из-за войны в секторе Газа. Сотрудники администрации действующего главы государства вынуждены тратить все больше сил на сдерживание антивоенных протестов. В частности, в ходе предвыборных мероприятий им приходится усиливать меры безопасности.

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      Марина Совина
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