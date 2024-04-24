Байден столкнулся с новой проблемой на выборах

AP: Байден столкнулся с проблемой молодых избирателей из-за войны в Газе

Президент Джо Байден столкнулся с проблемой снижения поддержки молодых избирателей из-за войны в секторе Газа. Об этом сообщает агентство Associsted Press.

«Протесты в Колумбийском университете и других кампусах подняли вопросы о недостаточной поддержке Байдена со стороны молодых избирателей. За его подходом к ближневосточному конфликту также внимательно наблюдают американские избиратели- евреи и арабы в ключевых колеблющихся штатах», — отмечают авторы материала.

Сотрудники администрации Байдена вынуждены тратить все больше сил на сдерживание антивоенных протестов. В частности, им приходится усиливать меры безопасности в ходе предвыборных мероприятий.

Кроме того, агентство напоминает, что в марте демонстранты вынудили изменить маршрут американского лидера к Капитолию, когда он ехал на выступление перед Конгрессом.

Ранее стало известно, что ведущие университеты США подвергаются критике в антисемитизме из-за митингов в кампусах. Протестующие требуют прекратить финансирование Израиля и восстановить в должностях всех преподавателей и студентов, отстраненных из-за своей позиции по конфликту в Газе.