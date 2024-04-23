Студенты в США протестуют против действий Израиля в секторе Газа. Как ведущий вуз страны стал рассадником антисемитизма?

Колумбийский университет из «Лиги плюща» раскололся из-за споров о секторе Газа

Продолжающиеся протесты студентов в поддержку Палестины в Колумбийском университете (Нью-Йорк), входящим в «Лигу плюща», отражаются на репутации учебного заведения. Об этом заявил его выпускник, миллиардер Роберт Крафт, передает агентство Bloomberg.

Я глубоко опечален яростной ненавистью, которая продолжает расти в университетском городке (...) Я больше не уверен, что университет сможет защитить своих студентов и сотрудников, и мне неудобно оказывать ему финансовую поддержку, пока не будут приняты меры Роберт Крафт миллиардер, выпускник Колумбийского университета

Его заявление имеет особый эффект, так как он является одним из основных спонсоров учебного заведения.

Что такое «Лига плюща»? Группа из восьми университетов северо-восточной части США, имеющих высокий академический и социальный статус. К ним относят Колумбийский, Гарвардский, Йельский, Пенсильванский, Принстонский, Брауновский, Корнелльский университеты, а также Дартмутский колледж. Большая часть политической, экономической, культурной элиты США училась в этих заведениях

Более 100 человек были задержаны за протесты в поддержку Палестины

Таким образом Крафт отреагировал на начало протестов в университете. 18 апреля на территории кампуса начались демонстрации, которые привели к задержанию более 100 человек. Протестующие призывают к прекращению огня в секторе Газа и требуют, чтобы Колумбийский университет перестал поддерживать Израиль. Ряд митингующих разбили палаточные лагеря на территории кампуса.

В этой связи президент Колумбийского университета Минуш Шафик объявила о переходе на дистанционное обучение.

Фото: Andrew Lichtenstein / Corbis / Getty Images

Нынешние демонстрации начались сразу после показаний Шафик перед Конгрессом на прошлой неделе в рамках продолжающихся слушаний об антисемитизме в университетских кампусах. С декабря 2023 года комитет по образованию Палаты представителей вызывает руководство нескольких университетов, требуя рассказать о практиках борьбы с антисемитизмом. Эти меры обусловлены тем фактом, что американское академическое сообщество является одним из самых активных критиков политики Тель-Авива, что вызывает опасения у республиканцев, которые контролируют комитет.

Колумбийский университет в лучшем случае виноват в грубой халатности, а в худшем — стал платформой для тех, кто поддерживает терроризм и насилие против еврейского народа Вирджиния Фокс член Палаты представителей Конгресса США

В ответ Шафик заявила о защите преподавателей и студентов еврейского происхождения. При этом пять профессоров были отстранены от преподавания за свои выказывания в поддержку Палестины. Кроме того, 90 студентам грозят дисциплинарные взыскания за участие в манифестациях.

В свою очередь протестующие требуют «амнистии всем студентам и преподавателям, наказанным или уволенным в ходе движения за освобождение Палестины».

Ситуация коснулась сторонников Израиля. В частности, профессору Колумбийского университета Шаю Давидаю запретили посещать кампус. Это решение связано с попыткой преподавателя организовать произраильский митинг.

Фото: Andrew Lichtenstein / Corbis / Getty Images

В Белом доме обвинили протестующих в антисемитизме

«Хотя каждый американец имеет право на мирный протест, призывы к насилию и физическому запугиванию в отношении еврейских студентов и еврейской общины являются явно антисемитскими, бессовестными и опасными», — заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.

Ранее активисты прерывали выступления бывшего госсекретаря Хилари Клинтон, проходившего в Колумбийском университете. Из зала звучали лозунги «Свободу Палестине», мешавшие ее выступлению.

Война в Газе расколола американских студентов и профессоров на два лагеря

Возмущение по поводу политики университета длилось месяцами. Всего через несколько дней после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября десятки студентов Колумбийского университета, подписавшие открытое письмо с осуждением Израиля, были подвергнуты доксингу.

В ноябре прошлого года постоянное давление со стороны правых групп и консервативных политиков привело к приостановке деятельности студенческих групп «Еврейский голос за мир» и «Студенты за справедливость в Палестине» после того, как они провели несанкционированные демонстрации с призывами к прекращению огня в секторе Газа. Жалобы на антисемитизм и исламофобию растут в учебных заведениях по всем США.