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10:07, 10 февраля 2024Мир

Выступление Клинтон в Колумбийском университете прервали активисты

В Колумбийском университете активисты прервали выступление Хилари Клинтон

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Активисты прервали выступление экс-госсекретаря США Хилари Клинтон в Колумбийском университете. Это следует из опубликованной телеканалом Fox News видеозаписи.

На кадрах видно, как Клинтон поднялась на трибуну, чтобы начать свою речь. Ей не дали возможность это сделать протестующие, которые присутствовали в аудитории. «Хиллари Дайан Родэм Клинтон, (...) вы военный преступник. Люди Ливии, Ирака, Сирии, Йемена, Палестины (...) и США никогда не простят вас», — выкрикнул один из них.

Затем из зала прозвучали лозунги «Свободу Палестине», в ответ на это экс-кандидат в президенты США сказала, что крики не решают проблемы.

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      Анастасия Шейкина
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