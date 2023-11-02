Студенты ушли с лекции Хиллари Клинтон из-за обвинений в антисемитизме

NYT: cтуденты ушли с лекции Хиллари Клинтон из-за обвинений в антисемитизме

Студенты Колумбийского университета ушли с лекции бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон в знак протеста против обвинений учащихся в антисемитизме. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Ранее на больших экранах у университетского кампуса были размещены снимки студентов с подписью «главные антисемиты Колумбийского университета». Фотографии появились после того, как учащиеся подписали заявление, в котором говорилось, что ответственность за конфликт на Ближнем Востоке лежит на «экстремистском израильском правительстве».

По данным издания, когда Клинтон читала лекцию, в холле здания проходил протест. Учащиеся выступили с требованием немедленной юридической поддержки пострадавших студентов. В результате около 30 студентов покинули лекцию Клинтон и присоединились к протесту.

Ранее Клинтон заявила, что российские власти якобы «пребывают в восторге» от турбулентности, которая сотрясает Конгресс США, поскольку это грозит прекращением поставок оружия Украине со стороны Вашингтона. Она также подчеркнула, что не понимает американцев, поддерживающих Путина.