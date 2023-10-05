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01:04, 5 октября 2023Мир

Клинтон заявила о необходимости остановить рост поддержки Путина в США

Клинтон: приходится бороться c ростом поддержки политики Путина в США

Фото: Reuters

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что политические круги фиксируют рост популярности политики президента России Владимира Путина в Америке. Об этом она заявила в интервью телеканалу PBS.

Клинтон подчеркнула, что не понимает американцев, встающих на сторону российского лидера. «Этот бой — наш бой. Мы видим это, мы слышим об этом, и нам приходится с этим бороться», — сказала она.

Политик также выступила с утверждением, что российское руководство якобы «пребывает в восторге» от турбулентности, которая сотрясает Конгресс США, так как это грозит прекращением американских поставок оружия Украине.

Также Хиллари Клинтон заявила, что российское влияние в мире растет благодаря усилиям Владимира Путина. По ее словам, российский лидер проводит различные операции по оказанию влияния, стремясь подорвать демократические устои и склонить политических лидеров на свою сторону.

Ранее Клинтон объяснила расширение НАТО влиянием российской политики. Она обратилась по имени к Путину, отметив, что он «сам виноват в этом».

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    Екатерина Подвигина
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