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09:12, 27 сентября 2023Мир

Хиллари Клинтон обратилась к Путину по имени

Reuters: экс-госсекретарь США Клинтон обратилась по имени к президенту РФ Путину

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон обратилась по имени к президенту России Владимиру Путину, назвав расширение НАТО следствием российской политики. Ее слова передает агентство Reuters.

«Жаль, Владимир. Ты сам виноват в этом», — сказала она, добавив, что «людей не заставляют вступать в НАТО».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Владимир Путин недооценил военные силы Украины, рассчитывая, что конфликт ослабит НАТО, однако вместо этого альянс принимает новых членов. Это говорит о единстве всех участников блока, отметил он.

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    Глеб Бажуткин
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