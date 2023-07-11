Столтенберг обратился к Путину

Генсек НАТО Столтенберг обратился к президенту России Путину в Вильнюсе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился к президенту России Владимиру Путину на пресс-конференции в Вильнюсе, где состоится саммит альянса. Его слова приводит CNBC.

Столтенберг заявил, что вооруженный конфликт на Украине оказался для российского лидера «контрпродуктивным». «[Путин] решился на войну, потому что хотел меньше НАТО, однако он получает больше НАТО... Москва, президент Путин не имеют права вето на расширение альянса», — отметил он.

По словам Столтенберга, президент России недооценил военные силы Украины и рассчитывал, что конфликт ослабит НАТО, однако вместо этого альянс принимает новых членов. Это говорит о единстве всех участников блока, заключил генсек.

Ранее стало известно, что глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился на прием Швеции в НАТО. По данным CNN Türk, Анкара может одобрить заявку на вступление страны в альянс до 21 июля.

В Кремле позже заявили, что ответные меры со стороны России будут аналогичны тем, что «планируются в контексте уже состоявшегося вступления Финляндии» в блок.