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03:31, 11 июля 2023Мир

Турция согласилась на прием Швеции в НАТО в кратчайшие сроки. Когда Анкара официально одобрит заявку Стокгольма?

Генсек Столтенберг заявил о согласии Турции на прием Швеции в НАТО в кратчайшие сроки

Фото: Yves Herman / Reuters

Турция согласилась на прием Швеции в НАТО в кратчайшие сроки. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, пишет Bloomberg.

Рад сообщить, что президент Эрдоган согласился направить протокол о присоединении Швеции на ратификацию в Великую национальную ассамблею как можно быстрее. Это исторический день

Йенс Столтенберггенсек НАТО

По словам неназванного турецкого чиновника, прорыв произошел после того, как Анкара получила заверения по ключевым требованиям, в том числе подход Стокгольма к сторонникам курдских сепаратистов, действующих на ее территории.

Кроме того, достигнут прогресс в удовлетворении требований Анкары об отмене санкций, связанных с обороной. Официальные лица Евросоюза согласились ускорить переговоры о членстве Турции в ЕС в том числе о вступлении страны в Таможенный союз и безвизового режима для турецких граждан. Официальный представитель Турции в комментарии для Bloomberg сообщил, что «Турция получила то, что хотела, поэтому процесс вступления Швеции в НАТО ускорится».

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Когда Турция одобрит заявку Швеции?

Заявка о вступлении Швеции в НАТО, скорее всего, будет одобрена парламентом Турции на осенней сессии. Вероятные сроки назвал телеканал CNN Türk.

По его информации, протокол о приеме Швеции в НАТО будет передан в турецкий парламент в ближайшее время. Однако одобрен документ, скорее всего, будет на осенней сессии, поскольку на этой неделе заксобрание республики уходит на летние каникулы. Осенняя сессия парламента Турции начинается 1 октября 2023 года.

По словам источника РИА Новости в Анкаре, сначала будут обсуждения в комиссии, затем решение будет представлено Генеральной Ассамблее. Собеседник агентства отказался раскрывать точные причины, которые побудили президента Турции согласиться на передачу в парламент заявки Швеции.

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Условие Эрдогана

10 июля Эрдоган заявил, что Анкара поддержит вступление Швеции в НАТО, если его стране «откроют путь» в ЕС. Вместе с тем он добавил, что последнее решение о присоединении Швеции к альянсу будет зависеть от голосования в турецком парламенте.

Столтенберг ответил, что стремление Анкары не должно мешать присоединению Швеции к военному блоку. Он напомнил, что Стокгольм уже выполнил все требования Эрдогана для вступления в блок.

Я поддерживаю амбиции Турции по вступлению в ЕС, но в то же время важно помнить, о чем мы договорились в Мадриде

Йенс Столтенберггенсек НАТО

Причины затягивания включения Швеции в НАТО

Швеция подала заявку на членство в НАТО в 2022 году вместе с Финляндией на фоне начала российской специальной военной операции на территории Украины. Вступление затянулось из-за акции сожжения Корана в Стокгольме.

Тогда многие турецкие чиновники, включая Эрдогана, негативно отреагировали на инцидент, затормозив процесс вступления Швеции в блок. По мнению журналистов, этот фактор уменьшил вероятность ратификации заявки Стокгольма.

Голос Анкары в этом вопросе оказался решающим, поскольку по регламенту все страны альянса должны одобрить кандидатуру будущего члена организации.

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    Марина Совина
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