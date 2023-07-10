В Турции отказались раскрывать сроки рассмотрения заявки Швеции в НАТО

Турция отказалась раскрывать точные сроки рассмотрения заявки Швеции в НАТО парламентом

Конкретных сроков рассмотрения турецким парламентом заявки Швеции на вступление в НАТО нет, процедура займет время. Об этом рассказал РИА Новости осведомленный источник в Анкаре.

По словам источника, сначала будут обсуждения в комиссии, затем решение будет представлено Генеральной Ассамблее.

Кроме того, источник отказался раскрывать точные причины, которые побудили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана согласиться на передачу в парламент заявки Швеции.

Ранее 10 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Турция согласилась на прием Швеции в НАТО в кратчайшие сроки. До этого президент страны Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара поддержит вступление Швеции в НАТО, если его стране «откроют путь» в ЕС.