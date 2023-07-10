Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:38, 10 июля 2023Мир

В Турции отказались раскрывать сроки рассмотрения заявки Швеции в НАТО

Турция отказалась раскрывать точные сроки рассмотрения заявки Швеции в НАТО парламентом

Фото: TT News Agency / Reuters

Конкретных сроков рассмотрения турецким парламентом заявки Швеции на вступление в НАТО нет, процедура займет время. Об этом рассказал РИА Новости осведомленный источник в Анкаре.

По словам источника, сначала будут обсуждения в комиссии, затем решение будет представлено Генеральной Ассамблее.

Кроме того, источник отказался раскрывать точные причины, которые побудили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана согласиться на передачу в парламент заявки Швеции.

Ранее 10 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Турция согласилась на прием Швеции в НАТО в кратчайшие сроки. До этого президент страны Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара поддержит вступление Швеции в НАТО, если его стране «откроют путь» в ЕС.

Что думаешь? Оцени!
    Юлия Мискевич
    Обсудить
    Последние новости

    Турция согласилась на прием Швеции в НАТО в кратчайшие сроки

    Премьер Норвегии прокомментировал вступление Швеции в НАТО

    Появилось фото возможного убийцы экс-командира российской подлодки «Краснодар»

    Врач рассказала о влиянии болезней ЖКТ на внешность человека

    В Турции отказались раскрывать сроки рассмотрения заявки Швеции в НАТО

    Раскрыты сроки приезда Джонни Деппа в Россию

    Названы вероятные сроки одобрения Турцией заявки Швеции на вступление в НАТО

    В России рекордно выросли цены на лук

    В Госдепе назвали конфликт на Украине стратегическим провалом Киева

    Мадонна впервые после госпитализации обратилась к поклонникам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости