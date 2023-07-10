Генсек Столтенберг заявил о согласии Турции на прием Швеции в НАТО в кратчайшие сроки

Турция согласилась на прием Швеции в НАТО в кратчайшие сроки. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, пишет Bloomberg.

По словам Столтенберга, Эрдоган согласился как можно скорее направить на ратификацию в парламент Турции протокол о приеме Швеции в НАТО.

По словам неназванного турецкого чиновника, прорыв произошел после того, как Анкара получила заверения по ключевым требованиям, в том числе подход Стокгольма к сторонникам курдских сепаратистов, действующих на ее территории.

Кроме того, достигнут прогресс в удовлетворении требований Анкары об отмене санкций, связанных с обороной. Официальные лица Евросоюза согласились ускорить переговоры о членстве Турции в ЕС в том числе о вступлении страны в Таможенный союз и безвизового режима для турецких граждан. Официальный представитель Турции в комментарии для Bloomberg сообщил, что «Турция получила то, что хотела, поэтому процесс вступления Швеции в НАТО ускорится».

10 июля Эрдоган заявил, что Анкара поддержит вступление Швеции в НАТО, если его стране «откроют путь» в ЕС. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ответил, что стремление Анкары не должно мешать присоединению Швеции к военному блоку.

Швеция подала заявку на членство в НАТО в 2022 году вместе с Финляндией на фоне начала российской специальной военной операции на территории Украины. Вступление затянулось из-за акции сожжения Корана в Стокгольме. Турция раскритиковала это, затормозив процесс. Голос Анкары в этом вопросе решающий, поскольку по регламенту все страны блока должны одобрить кандидатуру будущего члена организации.

Турция подала заявку на вхождение в состав ЕС в 1987 году, статус кандидата получила в 1999 году, а переговоры о присоединении начались только в 2005 году. Основная проблема заключается в том, что Анкара не проводит реформы, необходимые для соответствия стандартам Евросоюза и принципам демократии.

