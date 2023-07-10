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14:37, 10 июля 2023Мир

Столтенберг ответил на требование Эрдогана по членству Швеции в НАТО

Столтенберг: стремление Турции стать членом ЕС не должно мешать Швеции вступить в НАТО

Фото: Ints Kalnins / Reuters

НАТО поддерживает стремление Турции стать членом Евросоюза (ЕС), однако это не должно мешать Швеции вступить в Североатлантический альянс, заявил генсек организации Йенс Столтенберг. Трансляция пресс-конференции доступна на сайте альянса.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара поддержит вступление Швеции в НАТО, если Евросоюз предпримет усилия по тому, чтобы сделать Турцию полноправным членом ЕС.

6 июля Столтенберг заявил, что на саммите в Вильнюсе Швеция не станет членом альянса. Он уточнил, что Турция не успеет ратифицировать заявку, даже если Анкара согласится одобрить ее.

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