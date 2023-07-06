В НАТО заявили о невозможности вступления Швеции из-за Турции

Столтенберг: Швеция не сможет вступить в НАТО на саммите альянса 11-12 июля

Швеция не сможет вступить в альянс на ближайшем саммите в Вильнюсе 11-12 июля. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет ТАСС.

По его словам, Турция попросту не успеет ратифицировать заявку Швеции, даже если такое желание возникнет в Анкаре. Однако на ближайшем саммите можно будет принять политическое решение.

Столтенберг пообещал провести 10 июля встречу с представителями Швеции и Турции чтобы разрешить разногласия.

На фоне спецоперации России на Украине Швеция и Финляндия 18 мая вручили генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление стран в альянс. 4 апреля Финляндия официально стала членом альянса, процесс вхождения Швеции был приостановлен.

Причиной стал отказ Турции согласовать заявку из-за акции сожжения Корана политическим активистом в Стокгольме. Также Анкара заявила, что Стокгольм не выдал сторонников Рабочей партии Курдистана, которых Турция считает террористами.