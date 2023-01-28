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19:02, 28 января 2023Мир

Швеция заявила о приостановке вступления в НАТО на фоне акций с сожжением Корана

МИД Швеции заявил о приостановке вступления страны в НАТО на фоне акций с сожжением Корана

Фото: Shutterstock

Процесс вступления Швеции в НАТО приостановлен на фоне акций с сожжением Корана. Об этом заявил глава шведского МИД Тобиас Билльстрем, передает РИА Новости.

«События последних нескольких недель временно приостановили процесс [вступления в НАТО]», — сказал он. Билльстрем подчеркнул, что Швеция рассчитывает на саммит НАТО в Вильнюсе, который запланирован на 11-12 июля.

Ранее генеральный секретарь шведской Демократической партии Рихард Йомсхоф предложил сжечь сотню Коранов в ответ на реакцию Турции на недавнюю акцию в Стокгольме. Он считает, что «свобода слова важнее, чем заявка Швеции в НАТО».

В январе у посольства Турции в Стокгольме прошла протестная акция, во время которой митингующие сожгли копию Корана. Организатором протеста был датско-шведский политик из крайне правых Расмус Палудан. Анкара жестко раскритиковала такие действия. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал акцию актом неуважения по отношению к мусульманам.

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Кристина Есикова
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