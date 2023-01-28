Европейский политик предложил «сжечь еще сотню Коранов» в ответ на гнев Турции
Шведский политик Йомсхоф предложил «сжечь еще сотню Коранов» в ответ на гнев Турции
Генеральный секретарь шведской Демократической партии Рихард Йомсхоф (Richard Jomshof) предложил сжечь еще сотню Коранов в ответ на реакцию Турции на недавнюю акцию в Стокгольме. Об этом пишет Expressen.
По мнению европейского политика, «свобода слова важнее, чем заявка Швеции в НАТО». «Можно богохульствовать, а можно оскорбить, — добавил он. — Это часть свободы слова и выражения мнения».
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Ранее в январе у посольства Турции в Стокгольме прошла протестная акция, во время которой митингующие сожгли копию Корана. Организатором протеста был датско-шведский политик из крайне правых Расмус Палудан (Rasmus Pauludans). Он заявил, что будет проводить новые акции до тех пор, пока Швеция не вступит в НАТО. Подобный поступок вызвал гнев со стороны турок.