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17:16, 28 января 2023Мир

Европейский политик предложил «сжечь еще сотню Коранов» в ответ на гнев Турции

Шведский политик Йомсхоф предложил «сжечь еще сотню Коранов» в ответ на гнев Турции

Фото: Shutterstock

Генеральный секретарь шведской Демократической партии Рихард Йомсхоф (Richard Jomshof) предложил сжечь еще сотню Коранов в ответ на реакцию Турции на недавнюю акцию в Стокгольме. Об этом пишет Expressen.

По мнению европейского политика, «свобода слова важнее, чем заявка Швеции в НАТО». «Можно богохульствовать, а можно оскорбить, — добавил он. — Это часть свободы слова и выражения мнения».

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Ранее в январе у посольства Турции в Стокгольме прошла протестная акция, во время которой митингующие сожгли копию Корана. Организатором протеста был датско-шведский политик из крайне правых Расмус Палудан (Rasmus Pauludans). Он заявил, что будет проводить новые акции до тех пор, пока Швеция не вступит в НАТО. Подобный поступок вызвал гнев со стороны турок.

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Фариза Бацазова
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