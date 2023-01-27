Названы возможные последствия для Европы после акций с сожжением Корана

Политолог Топорнин усомнился в массовом распространении акций с сожжением Корана в Европе

Акции с сожжением Корана в Копенгагене и Стокгольме не станут массовым явлением в Европе, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. Такие действия шведского ультраправого политика Расмуса Палудана — это политический пиар, указал политолог, называя возможные последствия.

«Я не думаю, что это будет массовое распространение, это пока связано с деятельностью одного лица — Расмуса Палудана, который как раз давно замечен в антиисламских акциях и взглядах. Он принадлежит к партии "Жесткий курс", это праворадикальная ксенофобская группировка исламского плана. Она не прошла на выборах в парламент, потому что не преодолела минимальный избирательный порог. Они решили брать такими акциями, понимая, что пройти в парламент у них мало шансов, но, если эпатировать публику, они, возможно, появятся», — объяснил он.

В таких демократических странах, как Дания и Швеция, такие акции осуждаются. Это не движение, которое поддерживают широкие массы, добавил Николай Топорнин.

Я не думаю, что есть какие-то возможности широкого распространения этих акций на другие страны, где достаточно большая концентрация мусульманского населения Николай Топорнин доцент кафедры европейского права МГИМО

«Это выходки одного политика экстремистского плана, который решил таким образом обращать на себя внимание, получить на этой волне популярность в интернете, в СМИ. Не думаю, что это будет каким-то мейнстримом. В мусульманском мире это вызовет реакцию, возмущение, протесты, заявления, дипломатические маневры», — заключил политолог.

Акция сожжения священной для мусульман книги прошла в Копенгагене у посольства России. В дипведомстве не уточнили, кто именно инициировал такую акцию. Там назвали это нарушением свободы слова и демократии, а также «грубой и невежественной провокацией».

21 января у посольства Турции в Стокгольме прошла акция протеста, во время которой митингующие сожгли копию Корана. Организатор — датско-шведский политик из крайне правых Расмус Палудан. Официальная Анкара жестко раскритиковала такие действия. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал акцию актом неуважения по отношению к мусульманам.