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18:15, 27 января 2023Мир

У консульства России в Дании сожгли Коран

Дипмиссия России в Дании заявила, что у ее здания сожгли Коран

Фото: Anas Alkharboutli / Globallookpress.com

У консульского отдела России в Дании провели акцию по сожжению Корана, посольство осуждает ее, заявили в дипмиссии. Цитату приводит РИА Новости.

«Состоялась серия кощунственных акций по сжиганию Корана — книги, священной для мусульман», — рассказали дипломаты. В посольстве не уточнили, кто именно инициировал такую акцию. Там также считают, что это является нарушением свободы слова и демократии, а также «грубой и невежественной провокацией».

21 января у посольства Турции в Стокгольме прошла акция протеста, во время которой митингующие сожгли копию Корана. Организатор — датско-шведский политик из крайне правых Расмус Палудан. Официальная Анкара жестко раскритиковала такие действия. А премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал акцию актом неуважения по отношению к мусульманам.

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Виктория Кондратьева
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