Эрдоган выдвинул новое условие для одобрения вступления Швеции в НАТО

Эрдоган: Анкара поддержит Швецию в НАТО, если ЕС сделает Турцию полноправными членом

Анкара поддержит вступление Швеции в НАТО, если Евросоюз предпримет усилия по тому, чтобы сделать Турцию полноправным членом ЕС. Такое новое условие для ратификации заявки Швеции для вхождения страны в состав Североатлантического альянса выдвинул турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Reuters.

Эрдоган добавил, что расскажет о новом условии Анкары в ходе саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет с 11 по 12 июля. Вместе с тем он добавил, что последнее решение о вступлении Швеции будет зависеть от голосования в турецком парламенте.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите в Вильнюсе Швеция не станет членом альянса. Он уточнил, что Турция не успеет ратифицировать заявку, даже если Анкара согласится одобрить ее. До этого Эрдоган заявлял, что не может одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО из-за поддержки страной-кандидатом враждебных Турции террористических движений.