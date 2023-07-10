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00:34, 10 июля 2023Мир

Лидеры Турции и Швеции проведут последнюю перед саммитом НАТО встречу

Эрдоган и Кристерссон проведут перед саммитом НАТО последнюю встречу по приему Швеции
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Murat Cetinmuhurdar / Presidential Press Office / Reuters

В понедельник 10 июля в преддверии саммита НАТО пройдут переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча лидеров двух стран состоится в Вильнюсе. Ожидается, Стокгольм предпримет последнюю попытку добиться хотя бы ограниченного прогресса по снятию вето Турции на прием Швеции в альянс.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что на саммите в Вильнюсе Швеция не станет членом альянса. Он пояснил, что Турция не успеет ратифицировать заявку, даже если такое желание возникнет у Анкары.

При этом Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не может одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО из-за поддержки страной-кандидатом террористических движений. Он отметил, что Турция не может доверять стране, «по улицам которой бродят террористы» и которая «не дистанцируется от террористических организаций». Турецкий лидер напомнил об обещаниях Швеции по борьбе с Рабочей партией Курдистана, которую Анкара считает террористической.

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    Марина Совина
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