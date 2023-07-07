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16:43, 7 июля 2023Мир

Эрдогана не убедили меры Швеции по борьбе с терроризмом для вступления в НАТО

Эрдоган: Турция не может одобрить заявку Швеции в НАТО из-за поддержки террористов

Фото: Umit Bektas / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не может одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО из-за поддержки страной-кандидатом террористических движений. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что Турция не может доверять стране, «по улицам которой бродят террористы» и которая «не дистанцируется от террористических организаций». Турецкий лидер напомнил об обещаниях Швеции по борьбе с Рабочей партией Курдистана, которую Анкара считает террористической.

Эрдоган пообещал обратить внимание партнеров по НАТО на все эти вопросы на саммите альянса в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля. «Каким бы ни было лучшее решение для нашей страны, нашего народа и нашей безопасности, мы его выполним», — пообещал он.

В ноябре 2022 года премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон дал обещания Эрдогану для вступления в НАТО. Шведский лидер заверил, что Стокгольм выполнит все обязательства по борьбе с террористической угрозой

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    Александр Слабиев
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