Швеция дала обещания Турции для вступления в НАТО

Премьер Швеции пообещал президенту Турции выполнить обязательства по борьбе с терроризмом

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон дал обещания президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану для вступления в НАТО. Его слова приводит Reuters.

«Я хочу заверить всех турок, что Швеция выполнит все обязательства, данные Турции в борьбе с террористической угрозой», — сказал политик.

Ранее Анкара оценила усилия Швеции и Финляндии для вступления в альянс. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что скандинавские страны делают недостаточно для членства в объединении.

До этого генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Хельсинки и Стокгольм усилили сотрудничество с Анкарой по противодействию терроризму. По его словам, членство этих двух стран сделает НАТО сильнее.