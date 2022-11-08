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19:47, 8 ноября 2022Мир

Швеция дала обещания Турции для вступления в НАТО

Премьер Швеции пообещал президенту Турции выполнить обязательства по борьбе с терроризмом

Фото: Vesa Moilanen / Imago / Globallookpress.com

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон дал обещания президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану для вступления в НАТО. Его слова приводит Reuters.

«Я хочу заверить всех турок, что Швеция выполнит все обязательства, данные Турции в борьбе с террористической угрозой», — сказал политик.

Ранее Анкара оценила усилия Швеции и Финляндии для вступления в альянс. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что скандинавские страны делают недостаточно для членства в объединении.

До этого генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Хельсинки и Стокгольм усилили сотрудничество с Анкарой по противодействию терроризму. По его словам, членство этих двух стран сделает НАТО сильнее.

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Анастасия Заикина
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