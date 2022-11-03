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21:38, 3 ноября 2022Мир

В НАТО заявили о выполнении Финляндией и Швецией условий для вступления в альянс

Генсек НАТО Столтенберг: Финляндия и Швеция выполнили условия Турции для вступления в НАТО

Фото: Yves Herman / Reuters

Финляндия и Швеция добросовестно выполнили условия Турции для вступления в НАТО, пришло время принять их в альянс. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Его цитирует «Интерфакс».

Речь идет об условиях, которые Анкара обозначила в рамках трехстороннего меморандума, подписанного Турцией с двумя скандинавскими странами, необходимых для того, чтобы она одобрила их вступление в военный альянс.

«Очевидно, что Швеция и Финляндия выполнили [условия] меморандума и привержены долгосрочному партнерству с Турцией... Финляндия и Швеция значительно усилили сотрудничество с Турцией по противодействию терроризму. Пришло время принять Финляндию и Швецию как полноправных членов НАТО, их вступление в альянс сделает нас сильнее», — считает Столтенберг.

По словам генсека североатлантического альянса, власти Швеции сейчас принимают новое законодательство, запрещающее связи с Рабочей партией Курдистана, которую Турция считает террористической, а также ужесточают надзор за финансированием организаций. Кроме того, добавил Столтенберг, выполняются требования об экстрадиции лиц и отменены экспортные ограничения в отношении вооружений.

Ранее в Турции указали на недостаточность действий Швеции для вступления в НАТО. Агентство Bloomberg также сообщало, что Турция едва ли одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО до конца текущего года.

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Марина Совина
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