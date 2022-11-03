В Турции оценили шансы одобрения вступления Швеции в НАТО в ближайшее время

Bloomberg: в Турции сочли маловероятным одобрение вступления Швеции в НАТО до конца года

Турция едва ли одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО до конца текущего года. Об этом Bloomberg сообщили осведомленные источники.

Собеседники издания сочли маловероятным одобрение Анкарой заявки на вступление в Североатлантический альянс до следующих всеобщих выборов, которые намечены на июнь 2023 года. Комментируя свою точку зрения, они подчеркнули, что повестка дня турецкого парламента заполнена до конца 2022 года, а Стокгольм пока недостаточно сделал для удовлетворения выдвинутых Анкарой требований.

Согласно информации источников Bloomberg, на фоне запланированного в четверг, 3 ноября, визита генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга в Анкару Турция надеется на конструктивные шаги со стороны Швеции.

Отмечается, что власти страны довольны сотрудничеством с Финляндией, которая также желает присоединиться к альянсу, однако турецкие парламентарии будут голосовать по заявке Хельсинки только вместе с шведской заявкой.

Ранее в Турции указали на недостаточность действий Швеции для вступления в НАТО.

21 октября шведская сторона предоставила Анкаре документ, в котором перечислены все действия, предпринятые Швецией ради вступления в альянс. Кроме того, скандинавская страна заверила, что готова пойти навстречу и изучить запросы о выдаче лиц, подозреваемых в терроризме.