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13:13, 1 ноября 2022Мир

В Турции указали на недостаточность действий Швеции для вступления в НАТО

Спикер ПСР Турции Челик указал на недостаточность действий Швеции для вступления в НАТО
Омер Челик

Омер Челик. Фото: Will Russell / Reuters

Действий Швеции недостаточно для получения согласия Турции на вступление страны в НАТО. Об этом заявил спикер правительственной Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик, передает ТАСС.

«Заявления, которые делает Швеция, хороши, но пока они не реализованы — они недостаточны», — отметил парламентарий.

Ранее стало известно, что генсек НАТО Йенс Столтенберг лично оказывает давление на премьера Швеции Ульфа Кристерссона, чтобы тот шел на уступки Турции в рамках выдвинутых ею условий по вступлению Стокгольма в состав Североатлантического альянса.

«Он [Столтенберг] оказал на шведов отчаянное давление, чтобы те отказались от их предполагаемого "жесткого" подхода к правам человека, воплощенного [бывшим министром иностранных дел] Анне Линде. Идея состоит в том, что Столтенберг прокладывает путь для визита Кристерссона 8 ноября в Анкару... Люди Эрдогана просто влюбятся в доводы Столтенберга», — стало известно от одного из источников.

21 октября шведская сторона предоставила Анкаре документ, в котором перечислены все действия, предпринятые Швецией ради вступления в альянс. Кроме того, скандинавская страна заверила, что готова пойти навстречу и изучить запросы о выдаче лиц, подозреваемых в терроризме.

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Анжелика Бережная
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