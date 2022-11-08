В Турции оценили усилия Швеции и Финляндии для вступления в НАТО

Глава МИД Турции заявил, что Швеция и Финляндия делают недостаточно для вступления в НАТО

Швеция и Финляндия делают недостаточно для вступления в НАТО. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу оценил усилия скандинавских стран, передает газета Yeni Safak.

«Обе страны предприняли определенные шаги, но на данном этапе сложно сказать, что они выполнили взятые на себя обязательства», — заявил он.

Глава ведомства также отметил, что сегодня состоится трехсторонняя встреча с представителями скандинавских стран. По его словам, на этой встрече будет вновь обсуждаться меморандум о взаимопонимании.

Ранее Хельсинки отказались размещать ядерное оружие в случае вступления в альянс. Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что ядерное оружие является неотъемлемой частью арсенала НАТО, тем не менее оно не должно быть самоцелью.