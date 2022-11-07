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12:06, 7 ноября 2022Мир

Финляндия отказалась размещать ядерное оружие НАТО

Президент Финляндии Ниинисте заявил, что страна не будет размещать ядерное оружие НАТО

Фото: Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto / Reuters

Хельсинки не будут размещать ядерное оружие НАТО, заявил президент Финляндии Саули Ниинисте. Его слова приводит портал Yle.

«После вступления в альянс Финляндия не намерена ввозить ядерное оружие на свою территорию, и нет никаких признаков того, что кто-то предлагает его финнам», — сказал лидер страны.

По его словам, ядерное оружие являются неотъемлемой частью арсенала НАТО, тем не менее эти силы являются инструментом профилактики, а не самоцелью. Он также заметил, что в ядерной войне не будет победителей, ее не следует вести.

Кроме того, политик заверил Киев в дальнейшей поддержке со стороны Хельсинки. «Финляндия будет помогать Украине так долго, как это потребуется. Однако опасно, что разговоры о войне становятся обыденным делом», — подчеркнул Ниинисте.

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Виктория Кондратьева
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