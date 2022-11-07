Финляндия отказалась размещать ядерное оружие НАТО

Президент Финляндии Ниинисте заявил, что страна не будет размещать ядерное оружие НАТО

Хельсинки не будут размещать ядерное оружие НАТО, заявил президент Финляндии Саули Ниинисте. Его слова приводит портал Yle.

«После вступления в альянс Финляндия не намерена ввозить ядерное оружие на свою территорию, и нет никаких признаков того, что кто-то предлагает его финнам», — сказал лидер страны.

По его словам, ядерное оружие являются неотъемлемой частью арсенала НАТО, тем не менее эти силы являются инструментом профилактики, а не самоцелью. Он также заметил, что в ядерной войне не будет победителей, ее не следует вести.

Кроме того, политик заверил Киев в дальнейшей поддержке со стороны Хельсинки. «Финляндия будет помогать Украине так долго, как это потребуется. Однако опасно, что разговоры о войне становятся обыденным делом», — подчеркнул Ниинисте.