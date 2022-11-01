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16:30, 1 ноября 2022Мир

Швеция и Финляндия допустили размещение ядерного оружия у границ с Россией

Bloomberg: Финляндия и Швеция допустили размещение ядерного оружия у границ с Россией
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Yves Herman / Reuters

Швеция и Финляндия допустили размещение ядерного оружия у границ с Россией, если они станут членами НАТО. Об этом сообщает Bloomberg.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что Хельсинки не должны ставить предварительных условий для членства в альянсе. По ее словам, этот вопрос почти не обсуждается в стране, поскольку власти ждут ратификации финского членства Турцией и Венгрией.

С ней также согласился премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. «Это очень естественно, что Финляндия и Швеция действуют совместно в этих вопросах и имеют одинаковое оформление», — сказал он. По его словам, скандинавские страны должны принять к сведению все условия НАТО.

Кроме того, главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден рекомендовал воздержаться от каких-либо оговорок в отношении сотрудничества по ядерному оружию. По его мнению, проведение красных линий до вступления в альянс создаст дополнительные препятствия и трения.

Ранее стало известно, что правительство Финляндии подготовило закон, в рамках которого предполагается разрешить размещение ядерного оружия при вступлении в альянс. Отмечается, что вскоре документ будет предоставлен для рассмотрения парламентом.

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Виктория Кондратьева
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