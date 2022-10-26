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12:03, 26 октября 2022Мир

В Финляндии допустили размещение ядерного оружия НАТО в стране

Iltalehti: закон о членстве Финляндии в НАТО допускает размещение ядерного оружия Запада

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Подготовленный правительством Финляндии проект закона о членстве в НАТО допускает размещение ядерного оружия Запада на территории страны. Об этом сообщает финская газета Iltalehti со ссылкой на источники в канцелярии президента, которые имеют доступ к тексту документа.

По их информации, законопроект за авторством представителей МИД, МВД и Минобороны практически готов и в скором времени будет предоставлен для рассмотрения парламентом в двухнедельный срок. Согласно документу, закон также позволяет размещать в Финляндии военные базы и контингенты сил НАТО.

Ранее глава правительства Финляндии Санна Марин рассказала, что обсудила с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом вступление страны в НАТО. После бесед с политиками Марин допустила отсутствие проблем со вступлением Финляндии в альянс.

На фоне спецоперации России на Украине Швеция и Финляндия 18 мая вручили генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление стран в альянс. На данный момент документ не ратифицировали две страны из 30 — Венгрия и Турция.

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Виктория Кондратьева
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