Оценены сроки вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Политолог Калачев допустил вступление Швеции и Финляндии в НАТО до конца года

Процесс присоединения Швеции и Финляндии к НАТО вот-вот завершится, считает руководитель «Политической экспертной группы», политолог Константин Калачев. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал возможный срок вступления стран в Североатлантический альянс, а также объяснил, почему Венгрия и Турция до сих пор не ратифицировали протоколы об их вхождении в НАТО.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что почти все страны-участницы альянса одобрили вступление Швеции и Финляндии. По словам премьера Швеции Ульфа Кристерссона, протоколы о присоединении ратифицировали уже 28 стран НАТО из тридцати.

«Собственно говоря, Швеция и Финляндия уже как приглашенные страны интегрируются в политические военные структуры НАТО, и многие государства-члены Североатлантического альянса уже заявили, что предоставят гарантии безопасности Стокгольму и Хельсинки и, более того, организацию личного присутствия в Балтийском море», — отметил Калачев.

По оценкам политолога, вполне реально, что процесс присоединения Швеции и Финляндии к НАТО завершится до конца года. Все зависит от того, как быстро партнеры по альянсу готовы пойти навстречу Венгрии и Турции, которые еще не ратифицировали протоколы.

Я думаю, что процесс присоединения вот-вот завершится. Почти все страны альянса ратифицировали протоколы о расширении, и, я думаю, что и остальные тоже ратифицируют, когда получат заверения в том, что их желания будут удовлетворены Константин Калачев политолог

Торги

«С Венгрией, я думаю, проблем больших не будет. Венгрия всегда старается поторговаться, но она слишком зависима от европейских структур. Я думаю, что [премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан, который контролирует парламент Венгрии, сам в скором времени примет соответствующее решение», — поделился Калачев.

В отличие от Венгрии, которая не высказывала принципиальных возражений по этому вопросу, Турция выдвинула определенные условия Финляндии и Швеции, а также партнерам по НАТО. «Финляндия и Швеция, с точки зрения Турции, должны прекратить поддержку курдов, национального движения Курдской рабочей партии и организаций, с ней так или иначе связанных. Что касается других партнеров, например, от США Турция хочет самые современные истребители, в которых Турции раньше отказывали», — уточнил политолог.

Он обратил внимание на то, что в Турции в следующем году состоятся выборы президента, и для нынешнего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана они будут сложными. Дело в том, что оппозиционные партии объединились для выдвижения единого кандидата. Поэтому в данной ситуации ему нужно проявить себя как конструктивного политика, активно работающего на внешнем контуре и решающего стоящие перед Турцией проблемы, убежден Калачев. При этом, с одной стороны, политику стоит продемонстрировать свою самостоятельность, а, с другой, не обострять отношения.

«Он из этой ситуации должен выйти победителем, но опять-таки можно сколько угодно торговаться, но так или иначе отказать Эрдоган не сможет, просто он постарается получить максимум того, что можно получить. Я думаю, что ради вступления Швеции и Финляндии в НАТО, наверное, США будут готовы дать возможность Эрдогану показать, что он смог от них добиться чего-то из того, что не мог получить ранее, например новейшей системы вооружения», — подытожил политолог.

Ранее США дали обещание защитить Швецию на период ее вступления в альянс. Уточняется, что Соединенные Штаты подписали соответствующее соглашение со скандинавской страной по обеспечению безопасности ее границ.