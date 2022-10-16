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13:23, 16 октября 2022Мир

США заявили о готовности защищать Швецию в период ее вступления в НАТО

SVT: США подписали соглашение о защите границ Швеции в период ее вступления в НАТО

Фото: Joshua Roberts / Reuters

США подписали соглашение об обеспечении безопасности границ Швеции в период ее вступления в Североатлантический альянс. Об этом сообщает телеканал SVT.

Начальник штаба Сухопутных войск США генерал Джеймс Макконвилл заявил, что страна полностью готова защищать границы Швеции в период рассмотрения заявки в НАТО. По его словам, сотрудничество между двумя странами еще никогда не было столь важным.

Отмечается, что заключенное соглашение предоставляет более широкие возможности США и Швеции для проведения совместных военных операций «в неопределенный и сложный период подачи заявки на членство в НАТО».

Макконвилл подчеркнул, что у стран крепкие партнерские отношения. «Мы разделяем одну и ту же стратегию, одни и те же технологии и процедуры. Мы обеспокоены окружающей средой Арктики, и ваши (шведские — прим. «Ленты.ру») военные являются экспертами в этом регионе», — сказал он на встрече с командующим шведской армией Карлом Энгельбректсоном.

Ранее сообщалось, что процесс вхождения Швеции в НАТО может завершиться к концу декабря 2022 года. Вместе со Швецией заявку на вступление в Североатлантический альянс подала Финляндия. Ее тоже планируют принять в состав организации к концу года.

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Олег Давыдов
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