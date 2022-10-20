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11:51, 20 октября 2022Мир

В НАТО рассказали о процессе вступления Швеции и Финляндии в альянс

Генсек НАТО заявил, что почти все страны альянса одобрили вступление Швеции и Финляндии

Фото: Yves Herman / Reuters

Почти все страны-участницы НАТО одобрили вступление Швеции и Финляндии в альянс. О процессе вступления в объединение рассказал его генеральный секретарь Йенс Столтенберг, передает Reuters.

«Как приглашенные страны, вы [,Швеция и Финляндия,] в настоящее время интегрируетесь в политические и военные структуры… Многие страны предоставили гарантии безопасности обеим странам. НАТО увеличило свое присутствие в регионе Балтийского моря», — заявил генсек.

По его словам, процесс присоединения стал самым быстрым в современной истории объединения. Отмечается, что практически все члены альянса завершили ратификацию протоколов о присоединении. Он также заверил, что союзники по НАТО помогут Швеции и Финляндии в том случае, если на них будут оказывать давление.

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Анастасия Заикина
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