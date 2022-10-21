В Финляндии предрекли отсутствие проблем со вступлением в НАТО

Премьер Финляндии Марин предрекла отсутствие проблем со вступлением страны в НАТО

Глава правительства Финляндии Санна Марин рассказала, что обсудила с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом вступление страны в НАТО. Об этом она сообщила в интервью Politico.

После бесед с политиками Марин предрекла отсутствие проблем со вступлением Финляндии в НАТО

«Я поговорила с премьер-министром Орбаном, а также с президентом Эрдоганом об этой ситуации, и, насколько мы понимаем, с нашим заявлением [о вступлении в НАТО] не должно быть никаких проблем», — отметила финский премьер.

Ранее сообщалось, что парламент Венгрии рассмотрит присоединение Швеции и Финляндии к НАТО. Заседание, посвященное этому вопросу, пройдет 24 октября в 10:30 (11:30 по московскому времени).

На фоне спецоперации России на Украине Швеция и Финляндия 18 мая вручили генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление стран в альянс. Сейчас документ не ратифицировали две страны из 30 — Венгрия и Турция.

