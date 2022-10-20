В Венгрии обсудят присоединение Швеции и Финляндии к НАТО

Парламент Венгрии обсудит ратификацию о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО 24 октября

Парламент Венгрии обсудит ратификацию договора о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО, сообщается на его сайте.

Присоединение Швеции и Финляндии к НАТО обсудят в Венгрии 24 октября. Заседание парламента состоится в 10:30 (11:30 по московскому времени). На повестку встречи вынесено предложение депутата от оппозиционной «Демократической коалиции» Агнеш Вадаи «о мерах, необходимых для присоединения Финляндской Республики и Королевства Швеции к Североатлантическому договору»

Местная газета Nepszava 4 октября сообщала, что партия Fidesz премьер-министра страны Виктора Орбана отклонила предложение социалистов по голосованию о включении Финляндии и Швеции в НАТО. Против инициативы выступили 117 парламентариев, поддержали ее — 39.

