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22:02, 20 октября 2022Мир

В Венгрии обсудят присоединение Швеции и Финляндии к НАТО

Парламент Венгрии обсудит ратификацию о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО 24 октября

Фото: Unsplash

Парламент Венгрии обсудит ратификацию договора о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО, сообщается на его сайте.

Присоединение Швеции и Финляндии к НАТО обсудят в Венгрии 24 октября. Заседание парламента состоится в 10:30 (11:30 по московскому времени). На повестку встречи вынесено предложение депутата от оппозиционной «Демократической коалиции» Агнеш Вадаи «о мерах, необходимых для присоединения Финляндской Республики и Королевства Швеции к Североатлантическому договору»

Местная газета Nepszava 4 октября сообщала, что партия Fidesz премьер-министра страны Виктора Орбана отклонила предложение социалистов по голосованию о включении Финляндии и Швеции в НАТО. Против инициативы выступили 117 парламентариев, поддержали ее — 39.

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Марина Совина
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